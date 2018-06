Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un terribileha tolto la vita a unadi Instagram di 28 anni,, e a un, J, che era al fianco del comandante del velivolo, Erik Valente, anche lui rimasto vittima.L'incidente è avvenuto il 9 aprile in un campo da golf in Arizona. Oggi è arrivata la notizia che Pedroza, seduto nella parte anteriore del velivolo, era sotto. Non è ancora chiaro chi dei due fosse in quel momento ai comandi dell'aereo ma i controlli tossicologici avvenuti in seguito all'autopsia hanno dato esito postivo alla cocaina.Tutti i passeggeri che erano a bordo del mezzo diretto a Las Vegas avevano pubblicato stories su Instagram che mostravano quanto fossero entusiasti del loro viaggio subito prima che l'aereo decollasse.Ma il velivolo a sei posti ha faticato a guadagnare quota dopo il decollo e le ali hanno iniziato a oscillare prima che l'aereo sbattesse contro il terreno. I dettagli ufficiali su ciò che ha causato l'incidente non sono ancora stati resi disponibili, ma gli esperti hanno detto che l'aereo sembra fosse sovraccarico di passeggeri e bagagli.Le vittime includevano anche l'imprenditore Akash "Happy" Patel, di 26 anni, la fidanzata ventiduenne di Pedroza, Helena Lagos, e Iris Carolina Rodriguez Garcia, di 23 anni.