Meteo pazzo in Gran Bretagna, dopo il caldo anomalo in arrivo neve e gelo

Brexit, da Londra sì a intesa con Ue​

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il negazionismo nei confronti dei cambiamenti climatici continua ad essere ben diffuso, ma ilnon mente: in diverse zone del mondo, le stagioni sembrano alternarsi a grande velocità, con temperature sempre più anomale rispetto alla media. In, ad esempio, l'inverno che sembrava molto lontano si sta avvicinando sempre di più. Come riporta l'Independent , dalla prossima settimana, nel nord dell'Inghilterra e in Scozia, è attesa una drastica riduzione delle temperature, con possibili nevicate sui rilievi. Il, comunque, potrebbe presto coinvolgere tutta l'isola: un clima invernale che potrebbe durare per tutto il mese di, per effetto delle correnti fredde provenienti da Est.Questo, in tutta la, è stato tra i più caldi della storia, con temperature sempre al di sopra della media stagionale. Eppure, solo a, si erano registrate le temperature più basse dell'ultimo decennio, con le prime nevicate nella contea di Durham e nell'Inghilterra nord-orientale. Che i cambiamenti climatici, così repentini, abbiano creato la 'novembrata britannica'?