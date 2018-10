L'auto scivola nel torrente, bambina di 8 anni salva se stessa e la mamma​

Un orrore apparentemente senza fine, quello provocato da unadi coniugi che, accusati di averalmeno dieci, alla fine hanno confessato ben. Non c'è solo la città di, ma tutto il, sotto choc per l'efferatezza degli omicidi e per l'orgoglio con cui sono stati rivendicati dagli autori.e sua moglie come era stato raccontato nello scorso weekend da Leggo , erano stati fermati dalla polizia mentre, con un passeggino, trasportavano i resti di una, per seppellirli senza dare troppo nell'occhio. Dopo il fermo, nella casa della coppia la polizia ha rinvenuto i resti di altre donne, conservati in alcuni secchi pieni d'acqua e in buste di plastica riposte in un frigorifero.Dopo l'arresto, nella giornata di venerdì scorso, la coppia ha immediatamente confessato di essere responsabile degliche, finora, erano attribuiti ad un killer ignoto ma già ribattezzato 'Diavolo di Ecatepec'. Durante la confessione, i due non hanno mostrato alcun segno di pentimento, ma anzi, hanno rivendicato conle loro azioni. «Hanno raccontato tutto ciò che hanno fatto, con, come se niente fosse» - ha spiegato uno dei pm incaricati del caso, riportato dalla CNN - «Quello che colpisce è che sapevano tutto delle loro vittime e ci hanno aiutato a identificarle, spiegando anche i vestiti che indossavano al momento di essere uccise. Non solo non sembrano pentiti, ma sono anchedi essere diventati famosi grazie alle loro foto segnaletiche».Le accuse nei confronti della coppia, però, non si fermano qui: come riporta 20minutos.es , gli inquirenti hanno fatto sapere di aver ritrovato, viva e in salute, una, figlia di una delle vittime, che i due coniugi avevano rapito e venduto.