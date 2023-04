Messaggi hard a un bimbo di 10 anni: rimossa una maestra. «Genitori dalla polizia con gli screenshot»

Messaggi a sfondo sessuale a un bambino di 10 anni: per questo una maestra 37enne è stata rimossa dall'incarico, dopo la denuncia dei genitori dell'alunno. Accade in Brasile, a Terespolis, nella regione montagnosa di Rio de Janeiro: la maestra sarebbe sospettata di aver inviato i messaggi hard a uno degli alunni della sua classe.

Messaggi hard dalla maestra a un alunno

La denuncia è stata presentata dalla famiglia della vittima che ha mostrato alla polizia gli screenshot della conversazione in un'applicazione di messaggi. Il cellulare e il computer dell'insegnante sono stati sequestrati per essere analizzati dalla squadra investigativa. Attraverso i messaggi forniti dalla famiglia, gli inquirenti - che hanno sollecitato al giudice l'allontanamento della maestra dal lavoro - hanno dimostrato che ci sono indicazioni che la donna stesse effettivamente molestando il bambino con messaggi di natura sessuale.



«Cioè, stava molestando un alunno per commettere atti libidinosi. Otterremo informazioni sul contenuto di immagini e messaggi dal cellulare dell'insegnante, dai suoi computer, per osservare se ha praticato questo crimine anche verso altri minori», ha detto il commissario Márcio Dubrugas al portale di notizie G1. Il Comune ha intanto riferito di aver aperto un'indagine interna per indagare sull'episodio e adottare le misure del caso.

