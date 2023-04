Abusi sessuali e stupri su 600 bambini, sotto accusa 150 preti della Chiesa di Baltimora: «Sistema depravato»

Accuse pesanti, quelle che provengono dall'America, nei confronti di centinaia di preti ed ecclesiastici che nel corso di 80 anni avrebbero stuprato, abusato di bambini nelle strutture sotto la gestione della Chiesa Cattolica di Baltimora, la più antica istituzione cattolica degli Stati Uniti. Circa 150 sacerdoti della Chiesa Cattolica di Baltimora, avrebbero abusato sessualmente di 600 bambini (ma i numeri potrebbero essere più alti) nel corso di almeno 8 decenni. Un articolato rapporto pubblicato il 5 aprile, evidenzia le presunte responsabilità di 156 preti che avrebbero insabbiato le loro colpe, per non sollevare scandali nella chiesa.

Rapporto della procura

Il procuratore generale dello stato del Maryland, Anthony Brown, nel dossier di 463 pagine intitolato "Rapporto sugli abusi sessuali su minori nell'arcidiocesi di Baltimora", nomina anche diversi presunti autori delle violenze, in seguito ad una complessa indagine sulle accuse di abusi che risalirebbero addirittura agli anni '40 del Novecento.

Nel documento vengono descritte in modo dettagliato, le accuse di abusi sessuali su minori da parte di ecclesiastici, ex sacerdoti, seminaristi, diaconi, membri di ordini religiosi, insegnanti delle scuole cattoliche e altri dipendenti dell'arcidiocesi della città americana. Il rapporto si basa su centinaia di migliaia di documenti e storie non raccontate di centinaia di sopravvissuti.

Indagini complesse

Secondo il procuratore, alcune parrocchie avrebbero ospitato anche molteplici presunti molestatori, come la parrocchia di St. Mark a Catonsville, dove in 11 hanno vissuto e lavorato dal 1964 al 2004, per 40 anni. In una dichiarazione, il procuratore generale dello Stato ha affermato che i risultati, resi pubblici dopo quattro anni di indagini, illustrano un «depravato fallimento sistemico da parte dell'arcidiocesi nel proteggere i più vulnerabili, i bambini».

Le scuse dell'Arcidiocesi

Brown asserisce, inoltre, che «più e più volte, l'Arcidiocesi ha scelto di salvaguardare l'istituzione ed evitare lo scandalo invece di proteggere i bambini affidati alle sue cure. Questo rapporto fa luce su questa travolgente tragedia, ed è stato il coraggio dei sopravvissuti a renderlo possibile». L'arcivescovo di Baltimora, William Lori ha offerto le sue "più sincere scuse a nome dell'arcidiocesi", osservando come il rapporto «dettagli un periodo riprovevole nella storia di questa arcidiocesi, un periodo che non sarà coperto, ignorato o dimenticato».

