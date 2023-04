Papa Francesco e le parole sul sesso: «E' una cosa bella donata da Dio»

di Redazione web

Domande così personali ad un Papa, non sono mai state fatte prima. Domande fatte da un gruppo di giovani a colloquio con Bergoglio nel documentario "Faccia a Faccia con Papa Francesco" su Disney+. «Ha un cellulare? Percepisce uno stipendio? Conosce la differenza tra persona binaria e non-binaria». Ma le domande sono molte altre ed a 360°, senza filtri. Ed il Pontefice risponde senza censure.

Papa mai visto

Il doc è il racconto di un momento di condivisione, in un loft del quartiere Pigneto a Roma, tra Papa Francesco e dieci ragazzi di età compresa tra 20 e 25 anni, di fede cattolica, musulmana, distanti o atei; giovani che hanno posto domande sulla vita e le sue sfide: migranti, aborto, fede, Chiesa, ruolo della donna, abusi, identità, sessualità e social media.

Pornografia e masturbazione

Parlando ad una giovane che vende contenuti pornografici in rete, il Papa, secondo quanto riporta l'Osservatore Romano, dice: «Chi è dipendente dalla pornografia è come se fosse dipendente da una droga che lo mantiene a un livello che non lo lascia crescere».

Nessun tabù neanche sul tema masturbazione. «Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato alla persona umana. Esprimersi sessualmente è una ricchezza. Allora tutto ciò che sminuisce la reale espressione sessuale sminuisce anche te, e impoverisce questa ricchezza in te. Il sesso ha una sua dinamica, ha una sua ragion d'essere».

Sul fronte dell’identità, delle tematiche Lgbtqia+, viene chiesto al Papa se conosce la condizione di chi si sente non-binario, fluido o transgender, e se ci sia spazio nella Chiesa per queste persone. Papa Francesco ricorda che tutti sono figli di Dio, che Dio è Padre e accoglie tutti.

