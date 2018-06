Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lele scattano unamentre è talmente fatta da non riuscire nemmeno ad alzarsi da terra e, involontariamente, le salvano la vita., 40enne americana, erae non ha mai nascosto il suo stato alle figlie, Katherine, 11 anni, ed Elisabeth di 9, trovandola in una condizione disperata, le hanno fatto una foto per poi mostrargliela quando è tornata in sé.Melissa nello scatto ha gli occhi chiusi, non è in grado di parlare, alzarsi, ha il volto tumefatto e la pelle rovinata dalle droghe. Un'immagine che nessun figlio dovrebbe mai vedere, ed è stato proprio questo a far scattare nella sua testa la voglia di disintossicarsi. Da quel giorno di due anni fa Melissa non ha più toccato droghe, ha iniziato un percorso lungo e faticoso, che però oggi l'ha resa una donna libera, felice e una mamma presente per le sue figlie.Sui social ha raccontato la sua storia e oggi si mostra bellissima insieme alle sue bambine che finalmente, vedono la mamma sana e presente. «Katherine mi portava del cibo e del bevande, mi strofinava la testa, era al mio fianco come farebbe una madre quando suo figlio era malato. Assisteva la sua sorellina, la aiutava a fare i compiti, l’aiutava a prepararsi per la scuola. Erano tutte cose che farebbe una mamma, ma io all'epoca non ero capace di farle», ammette la donna al Daily Mail Quando le bambine hanno scattato la foto Melissa era all'apice della sua dipendenza: «Mi facevo di eroina e xanax. Se c’era il crack, lo fumavo. Se c’erano pillole, le sniffavo. Non mi importava. Mi odiavo, odiavo la mia vita». A lungo a teneuto queste foto nascoste, oggi però ha deciso di mostrarle e parlare perché sempre più persone muoiono per overdose e sempre più famiglie vengono rovinate dalla droga.