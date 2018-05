Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Duesono morti e uno si trova inin gravissime condizioni. Pare che a ridurre in questo stato alcuni ragazzi siano state delleassunte durante un. In comune i tre avevano proprio questo appuntamento musicale, durante il quale hanno assunto sostanze stupefacenti che si sono rivelate essere letali, così è scattata una vera allerta.Georgia Jones, una 18enne di Havant, è deceduta sabato notte dopo aver assunto due pillole durante il festival musicale di diversi giorni in corso nella città portuale inglese di Portsmouth. La seconda vittima è un ventenne, padre di un bambino, Tommy George Bakeer, anche lui di Havant, nello Hampshire, deceduto poche ore dopo per lo stesso motivo. Il sospetto è caduto su una partita di droga tagliata male che avrebbe causato le overdose, un'allerta che non poteva essere sottovalutata, tanto che gli organizzatori del festival hanno deciso di interropere l'evento già dal secondo giorno per evitare altre morti.Come riporta anche il Sun, i due ragazzi non sono riusciti a sopravvivere, ma ben 15 giovani sono stati portati ospedale dopo aver accusato malesseri vari ma, come precisato dalle autorità sanitarie, non tutti legati all'assunzione di droghe. Tra loro un ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni e il rischio è che possa non farcela come Georgia e Tommy. I parenti dei due ragazzi sono sconvolti e hanno invitato tutti a non fare mai uso di tali sostanze. La polizia intanto indaga sul caso e pare siano stati già individuati gli spacciatori che avrebbero venduto la droga alle due vittime.