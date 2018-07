Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in questi primi mesi da duchessa di Sussex, ci ha abituato a delle piccole infrazioni del protocollo, dalle gambe accavallate ai vestiti smanicati . Questa volta però la neo moglie del principe Harry avrebbe sorpreso tutti condato al marito, vincitore del Sentebale Polo Cup, un celebre torneo di polo.Come riporta il sito Vanity Faire , in questo caso Meghan non avrebbe propriamente infranto l'etichetta, ma in genere i membri della famiglia reale non si concedonoin pubblico. In occasioni simili, Kate ha preferitoo ha inviato baci dal bordo campo al principe William.In passato invece Lady Diana avrebbe scelto, come Meghan, il bacio vero. Quello tra i duchi di Sussex sembra davvero un grande amore e il campione di polo, presente all'evento, avrebbe affermato: «».