Medico positivo al Covid denuncia: «Costretto a lavorare», pochi giorni dopo precipita dalla finestra. È il terzo caso

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè in condizioni critiche dopo essere, questo fine settimana,di un ospedale nella regione di Voronezh, a 500 chilometri a sud di, nellaoccidentale. La notizia è stata riferita da media locali e riportata dal. La polizia ha avviato un’indagine.in cui un professionista del personale sanitario russo è precipitato in circostanze misteriose dalla finestra di un ospedale. Nei due precedenti casi. Secondo quanto riferito sabato scorso dal centro di crisi locale all'outlet di Vesti Voronezh, Alexander Shulepov, il nome del medico di 37 anni precipitato nei giorni scorsi, attualmente si trova in condizioni critiche con una frattura del cranio in seguito a un volo dal secondo piano di un ospedale dove era ricoverato per Covid-19,Shulepov insieme a un suo collegadell’equipe medica dell'ospedale del villaggio di Novaya Usmannonostante fosse risultato positivo per Covid-19. Tre giorni dopo è apparso un secondo video in cui Shulepov ha negato le sue iniziali affermazioni definendole di carattere "emotivo". Il suo collega, Alexander Kosyakin, è accusato a livello penale per aver diffuso "notizie false" sul virus. La pena prevista in questi casi ai sensi di una legge federale recentemente approvata arriva fino a cinque anni di detenzione.