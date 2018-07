Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mary, 44 anni, è una donna che non si annoia di certo. Vive cone si definisce «una sostenitrice del».Accade a Chorlton, nel Regno Unito. Come riporta il Daily Mail , Mary Crumpton è sposata dall'età di 20 anni con Tim, ma avrebbe altri tre uomini: John, Michael e James. In realtà, lo scorso maggio sarebbe. Ma poiché il poliamore èin Inghilterra, ha deciso di parlare della sua storia.«Sono cresciuta in un ambiente molto tradizionale - spiega -. Avevo un fidanzato ed eroa. A 20 anni mi sono sposata e mi sono trasferita a Chorlton con l’idea di passare il resto della mia vita con mio marito. Non avevo mai pensato di poter avere una relazione con qualcun altro. A volte provavo qualcosa per altri uomini, mae pensavo fosse un segnale che non amavo abbastanza mio marito. L’idea che amare più di una persona non facesse di me una persona orribile si è formata nella mia testa quando in un pub ho incontrato una persona che avevaNon ci avevo mai pensato prima e non avevo mai sentito nominare la parola ‘poliamore’, che significa più di un amore. Ero scioccata e allo stesso tempo incuriosita di sapere come funzionava il tutto tra di loro».E così anche Mary si sarebbe "convertita" al poliamore e avrebbe conosciuto gli altri tre innamorati. Relazionidal marito Tim. «La cosa bella di questa vita - conclude - è che con più di un partner non c’è la pressione che una sola persona debba soddisfare tutte le mie necessità».