Il regalo degli studenti al bidello: 1600 euro per tornare nel paese di orgine. Lui scoppia in lacrime

La storia dicommuove il web. L'uomo di origini giamaicane, che da anni lavora come addetto alle pulizie in università, ha ricevuto dagli studenti un regalo davvero speciale:per tornare in vacanza in Giamaica insieme alla moglie. Dopodal paese nataleAccade nell'Università di Bristol, nel Regno Unito. Come riporta il Daily Mail , nell'ateneo britannico tutti avrebbero voluto bene al bidello chiamato «». E così l'idea. Gli allievi hanno lanciatoa cui hanno aderito 230 persone, raccogliendo oltre 1600 euro. Allo "scarto del regalo", Herman è scoppiato in lacrime.L'uomo era arrivato in Inghilterra dalla Giamaica nel 1967,. E da allora non vi aveva più fatto ritorno. Ora grazie ai "suoi studenti" potrà tornare nel paese d'origine dopo oltre 50 anni.