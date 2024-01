Marito pulisce la casa e presenta il conto alla moglie: «Sono 700 sterline». La risposta di lei è sorprendente

Ha generato molte risate sui social uno scambio di messaggi tra marito e moglie riguardo le pulizie che l'uomo ha fatto nella loro casa.

L'antefatto

I due gestiscono un'impresa di pulizie denominata “Clean Me Carpet and Upholstery Doncaster” nel South Yorkshire, in Inghilterra. La settimana precedente avevano avuto uno spiacevole inconveniente quando un cliente si era rifiutato di pagare dopo aver usufruito dei loro servizi. Puliti un grande divano ad angolo, i tappeti di tre camere da letto e un pavimento in pietra, la cliente li ha informati di essere assolutamente soddisfatta del risultato.

Quelle che sembravano delle ottime notizie hanno però preso una piega completamente diversa, quando alla richiesta di pagamento il cliente ha inviato il seguente messaggio: «Datti una calmata (get a grip), sono sposata con tre figli», rifiutandosi quindi di saldare quanto dovuto.

Lo scherzo

La settimana successiva, quando al marito sono toccate le pulizie domestiche, l'uomo ha pensato bene di inviare alla moglie il seguente messaggio Whatsapp: «Ciao Jasmine, di seguito trovi il link per il pagamento delle pulizie di ieri.

La moglie allora, memore dell'esperienza della settimana prima, gli ha risposto nello stesso tono ironico: «Datti una calmata, siamo sposati con tre figli». Ha poi pubblicato gli screenshot della chat sui canali social della ditta di pulizie, raccogliendo risate e applausi da parte degli utenti della rete. Non sono mancati commenti sarcastici sotto al post, come ad esempio questo: «Ogni marito aspetta che sua moglie si accorga che ha svolto un lavoro domestico».

