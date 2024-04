Mirino montato al contrario e copriobiettivo, la foto della Marina scatena l'ilarità: «È così che cercate nuove reclute?»

di Redazione Web

La Marina degli Stati Uniti nel "mirino" dei social. Al centro una gaffe proprio della U.S. Navy che in un post su Instagram, poi cancellato, ha pubblicato la foto di un membro dell'equipaggio mentre impugna un'arma. Niente di strano, se non fosse che il protagonista dell'immagine, il comandante Cameron Yaste, impugna un fucile con il mirino ottico posizionato al contrario, con il copriobiettivo ancora montato.

«La #USNavy è sempre pronta a servire e proteggere», recitava il post. Un comunicato stampa del Defense Visual Information Distribution Service dichiarava che il capitano stava sparando a un «pomodoro assassino» (killer tomato), un termine della Marina per indicare un pallone-bersaglio, sottolinea Business Insider.

Le battute degli utenti (e di un deputato repubblicano)

Gli utenti dei social network, in particolare di X, non si sono lasciati scappare l'opportunità di prendersi gioco del militare. «Cameron Yaste della Marina degli Stati Uniti pensa di far colpo sui diciottenni per farli entrare in Marina con un bel servizio fotografico a bordo della nave, ma ha dimenticato che il suo mirino è montato al contrario», ha fatto notare uno.

A prendere parte allo scherno generale ci ha pensato anche Mike Collins, deputato repubblicano della Georgia, che ha postato sul social di Elon Musk una foto di una pistola con la canna montata al contrario. «La nuova arma della Marina», ha scritto ironicamente nella didascalia.

La gente non dimentica

La Marina statunitense ha dichiarato in un comunicato: «Grazie per averci fatto notare l'errore del nostro mirino nel post precedente. L'immagine è stata rimossa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA