Marc Dutroux, il mistero dei testimoni scomparsi e del Dna. Il mostro di Marcinelle torturava e uccideva bambine in una cella insonorizzata

di Redazione web

Marc Dutroux, il mostro di Marcinelle ritenuto il più pericoloso killer pedofilo del Belgio, si trova in carcere dal 1996 per i suoi orrendi misfatti. Dutroux, con la complicità della moglie, rapiva e torturava le sue vittime designate, delle bambine, per poi ucciderle. Le sue nefandezze avvenivano in una cella completamente insonorizzata, dove i piccoli morivano di fame dopo le sevizie.

La condanna definitiva all'ergastolo che ha ricevuto Dutroux è il risultato di una lunga serie di indagini e di processi, che hanno svelato cosa avveniva nella sua “casa degli orrori”.

Come riporta il Daily Mail, sono ancora molti i misteri e le domande legate alla sordida vicenda, che hanno spinto tanti teorici del complotto a lamentarsi dell'esito del processo.

I crimini di Dutroux

Siamo nella città di Charleoi, Belgio: il primo arresto di Dutroux, avvenuto nell'agosto del 1996, lo collegava alla sparizione di sei bambine e ragazze da 8 a 19 anni.

L'orribile serie di torture e uccisioni avveniva nella dimora di Dutroux, in una stanza nascosta e completamente insonorizzata. Una volta rapite le vittime designate, Dutroux e la moglie le torturavano senza pietà, per giorni.

Alcune di queste vittime sono sopravvissute; altre, purtroppo, non hanno avuto la stessa fortuna. Dutroux, infatti, si è sbarazzato negli anni di molte delle sue vittime, lasciandole morire di fame o uccidendole in modo cruento.

Molti cadaveri, infatti, sono stati ritrovati successivamente, seppelliti nel giardino di un'altra dimora di Dutroux.

Patrigno orco violenta la figlia 12enne della compagna: incastrato dai video. Indagata anche la mamma

Papà orco fa sesso con la figlia e la mette incinta, la scoperta choc: «Tre neonati seppelliti in cantina»

Il carcere e le domande irrisolte

Dutroux ha subito più di una condanna, prima di arrivare all'ergastolo: inizialmente, ha scontato tre anni per il rapimento e lo stupro di 5 altre ragazze nel 1992.

Successivamente, un'altra condanna per lo stupro di 6 bambine, e l'omicidio di altre 2 teenager.

Oltre alla moglie, Dutroux aveva altri complici: Michel Lelièvre, Michel Nihoul e Bernard Weinstein.

Lo sgomento e l'indignazione dell'opinione pubblica, oggi, derivano principalmente dal fatto che Dutroux in passato abbia scontato le prime condanne solo in parte, potendo uscire dalla galera prima del tempo.

Questo dato, inoltre, ha già suggestionato le menti di tanti teorici del complotto, che ipotizzano ancora oggi che Dutroux sia solo una pedina di un circolo di pedofili molto influente politicamente.

Le teorie del complotto, a sostegno di questa tesi, affermano che è molto sospetta la sparizione di una ventina di testimoni, molti dei quali morti in circostanze misteriose.

Molti criticano anche la gestione delle indagini, giudicate lente e inefficaci nel corso degli anni in cui Dutroux ha commesso le sue violenze.

Inoltre, molti ritengono sospetta anche la morte di uno degli investigatori legati alla vicenda, e la morte di persone legate ai complici di Dutroux.

Anche una senatrice del Belgio, Anne-Marie Lizin, si è prestata al complottismo, affermando: «La stupidità della polizia non può spiegare questa storia. È questione di stupidità, incompetenza e corruzione.

Sempre secondo la senatrice Lizin, «Dutroux non è un “vero” pedofilo, magari intendeva costruire con i suoi complici un network di prostituzione internazionale».

A tal proposito, sono degne di nota le dichiarazioni del legale di Dutroux ai tempi del processo: «Il mio cliente non era il solo demone. Di tutti i 6000 campioni di DNA raccolti nella cella delle vittime, 25 di questi non appartengono a Dutroux. C'erano persone in quella cella che hanno evitato le indagini».

Nessuna prova concreta può suffragare queste teorie, al momento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA