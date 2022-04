Mamma uccide il figlio di 5 anni e lo seppellisce nel bosco: «E' un futuro serial killer, il prossimo Ted Bundy»

Per lei era un futuro serial killer, «è il prossimo Ted Bundy» aveva detto ad un'amica. E così avrebbe ucciso il figlio di 5 anni e portato il cadavere in un bosco per seppellirlo tra gli alberi. Danielle Dauphinais, 35enne, è accusata dell'omicidio del piccolo Elijah, trovato morto con ferite orribili al viso e al cuoio capelluto in una fossa poco profonda in Massachusetts negli Usa. Ucciso dalla violenza ma anche da malnutrizione, negligenza e avvelenamento da fentanil, come ha rivelato l’autopsia, riporta People.

A lanciare l’allarme di scomparsa era stato il Dipartimento per l’infanzia del New Hampshire, facendo partire le ricerche che si sono concluse dopo alcuni giorni con il ritrovamento del corpicino sepolto in una fossa poco profonda. La donna, madre di sei figli, riporta il Sun, si era lamentata in chat del comportamento del figlio con un’amica di lunga data. Nei messaggi la 35enne avrebbe paragonato il figlio di 5 anni ai serial killer, dicendo che il suo comportamento era diventato ingestibile. «Lo chiamo il prossimo Ted Bundy o Jeffrey Dahmer», ha scritto la donna all’amica, riporta il Boston Globe . «È così triste ma non ho alcun legame con questo bambino. Voglio che se ne vada».

Accusato anche il fidanzato 30enne della donna: entrambi sono rinetuti responsabili di aver chiesto a diverse persone di mentire sulle condizioni di vita di Elijah dopo aver appreso che gli operatori dei servizi sociali lo stavano cercando.

