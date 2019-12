Mamma "disturbata" dal figlio prova a soffocarlo nel letto dell'ospedale: «Non mi lascia bere in pace»

Mamma avvelena il biberon del figlio piccolo per ucciderlo, poi tenta il suicidio

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 18:54

Ercosì tenta di. Una mamma ucraina ha provato ad uccidere il figlio di appenaricoverato in un ospedale pediatrico a Odessa. Pare che la donna preferisse uscire e andare a bere vodka piuttosto che stare vicino al suo bambino, così ha cercato di "risolvere il problema" sbarazzandosi del piccolo.Secondo quanto riporta il Daily Mai l, quella notte la donna aveva introdotto nell'ospedale una bottiglia di vodka che stava bevendo quando il bambino ha iniziato a piangere. Stanca di dover badare a lui e desiderosa solo di finire il suo liquore la donna ha così preso un cuscino e lo ha messo sopra il piccolo. Fortunatamente un'altra mamma ha visto cosa stava accadendo ed è intervenuta per salvare il bambino.La donna è stata arrestata e alla polizia ha dichiarato di essersi sentita profondamente annoiata. Il bambino resterà in ospedale fino alla fine delle cure e poi sarà portato in un orfanotrofio.