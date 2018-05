Guardaroba pieno di gioielli e soldi: l'ex primo ministro malese nella bufera per il tesoro nascosto

Blitz della polizia, il malvivente fugge nudo dalla finestra: ecco come si conclude la vicenda

Laha confiscato unpieno didurante una retata dell'inchiesta su corruzione e riciclaggio di denaro dov'è anche coinvolto l'. Gli agenti hanno sequestratofirmate econtenentie altri oggetti di valore durante la ricerca degli affari diIl capo della polizia commercialeha detto che gli oggetti di valore sono stati trovati durante una ricerca negli appartamenti collegati a Najib in un condominio di lusso a. Singh ha riferito che il sequestro è stato parte di indagini su uno scandalo di corruzione del fondo statale, caso esaminato sia daglisia da altri paesi. Gli investigatori statunitensi dicono che i soci di Najib hanno rubato e riciclato $dal fondo. Alcuni dei soldi presumibilmente sbarcati nel conto in banca di Najib edi dollari sono stati usati per comprarequesto è quanto emerso.E' tutto nuovo e acquistato all'estero, tra cuie lanel 2013 e nel 2015. Singh ha riferito anche che il sequestro comprendeva borse, contanti in varie valute, orologi e una "grande quantità" di gioielli. Ladi Najib,, è conosciuta in Malesia per il suo amore per le borse, che secondo i cataloghi di lusso costano da $ 12.000 a più di $ 200.000. La polizia ha condotto incursioni simultanee in diverse altre località tra cui la casa della famiglia di Najib e una residenza ufficiale.“La ricerca di prove continua'' coclude il capo della polizia mentre il nuovo primo ministro, che ha guidato un'alleanza di opposizione alla vittoria, ha riaperto il fascicolo del fondo 1MDB anche a livello mediatico.