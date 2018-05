Blitz della polizia, il malvivente fugge nudo dalla finestra: ecco come si conclude la vicenda

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

completamentedallanel tentativo di scappare da una squadra diche la mattina all'alba ha fattoin casa sua. Tentativo fallito visto che subito dopo il volo si sdraia in terra, probabilmente dopo essersi fatto male, e segna la fine della sua grottesta fuga.A riprendere la scena sono stati alcuni vicini di casa del malvivente. Gli agenti hanno fatto irruzione nella sua abitazione in Polonia dopo aver scoperto che l'uomo era coinvolto in un grande giro di droga. Vedendo gli SWAT, il criminale si è lanciato dalla finestra del primo piano, ma al posto di fuggire è rimasto in terra, così gli agenti si sono diretti verso di lui e lo bloccano.Ora si trova in ospedale con lesioni alle braccia e alla gambe, ma quando sarà guaritò dovrà rispondere alla giustizia delle accuse di spaccio. Come riporta anche il Daily Mail , la vittima è solo uno dei tanti finiti nella rete della polizia. A Varsavia è stato condotto un maxi blitz antidroga che ha coinvolto oltre 100 agenti che si sono occupati di perquisire oltre 34 abitazioni. 60 persone sono finite in manette e sono stati recuperati oltre 12 mila euro.