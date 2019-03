Madre e figlia pilotano un aereo di linea: la foto diventa virale

Just flew with this mother daughter flight crew on Delta from LAX to ATL. Awesome. ⁦@Delta⁩ ⁦@EmbryRiddle⁩ #erau pic.twitter.com/HYLl65H5p1 — John R. Watret (@ERAUWatret) March 17, 2019

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il potere di un tweet. Anzi, il potere di una foto sui social. John R. Watret non è un appasionato di cinguettii, di like o di cuoricini ma il suo post su Twitter è uno dei più condivisi degli ultimi giorni: «Ho appena viaggiato da Los Angeles ad Atlanta su un volo Delta con un equipaggio formato da madre e figlia. Un grande volo. E una grande ispirazione per le giovani donne».«Non twitto molto - ha detto Watret all'Università dell'Aeronautica di Embry Riddle - però domenica mattina il mio telefono bolliva per le notifiche». Il sorriso del capitano Wendy Rexon e di sua figlia Kelly nella cabina di pilotaggio del Boeing 757 giustificano tanto entusiasmo. Watret, rettore dell'Università del volo che ha sedi in Florida e in Arizona, ha raccontato com'è andata: «Una donna e le sue due bambine volevano visitare la cabina. Dopo l'ok da parte dell'hostess, ho sentito dalla signora che a comandare l'aereo c'erano una madre con sua figlia»Il racconto prosegue, mentre il suo tweet continua a coinvolgere le persone: «Dopo aver assistito alla scena, ho chiesto anche io di incontrarle. Ho scoperto che la famiglia Rexon ha radici profonde nell'aviazione: il padre di Wendy è un pilota in pensione mentre suo marito vola per l'American Airlnes. Inoltra, l'altra figlia Kate, è anche lei una pilota». Oltre 20 mila condivisioni per una coppia di ufficiali tutta fatta in casa...