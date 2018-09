Uccidono donna incinta e le rubano il feto: «Ora siamo una famiglia»

Dinon si hanno più notizie da ben undici anni: era il 2007 quando la bimba, di neanche quattro anni, sparì nel nulla durante una vacanza con i genitori in. Come se non bastasse, mamma Kate e papà Gerry vivono un doppio dramma: non solo non sanno ancora nulla della loro figlia, ma ora non c'è più alcun budget disponibile per sostenere e finanziare le ricerche.La vicenda è molto nota: la piccolaera sparita nel nulla dall'appartamento affittato dai genitori a Praia da Luz, mentre mamma Kate e papà Gerry si trovavano in un edificio vicino, in compagnia di altri turisti connazionale. Dopo la scomparsa,aveva organizzato le ricerche, collaborando anche con la polizia portoghese, ed aveva stanziato dei fondi a tal proposito.Dopo undici anni senza risposte, Scotland Yard aveva annunciato, qualche mese fa, di non essere più disposta a stanziareextra per proseguire ledi. Anche per questo motivo, i genitori avevano lanciato un sito web dove poter fareed acquistare dei gadget che sostengono la causa. Il sito, online dai mesi successivi alla scomparsa di Maddie, nei primi anni aveva raccolto ingenti somme, sia attraverso le donazioni, sia attraverso il merchandising.Oggi, però, come riporta Metro.co.uk , le donazioni sono ormai prossime allo zero. I genitori di, quindi, hanno annunciato di essere pronti a chiudere il sito. Come se non bastasse, Kate e Gerry rischiano anche di dover pagare una cifra intorno ai 500mila euro come risarcimento al capo della polizia portoghese,. I genitori di, infatti, lo avevano denunciato per diffamazione dopo che Amaral aveva dichiarato: «Forse la bimba è morta per una tragedia e stanno nascondendo tutto, raccontando il falso e inventandosi una sparizione». Un tribunale, però, aveva dato ragione al capo della polizia e ora, se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dovesse respingere il loro ricorso, i genitori di Maddie dovranno pagare il risarcimento.