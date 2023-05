Maddie McCann, svolta nelle indagini: ricerche del corpo in corso in un bacino idrico nell'Algarve

di Redazione web

La polizia ha avviato una imponente ricerca del corpo di Madeleine McCann in un bacino idrico nella regione portoghese dell'Algarve. I poliziotti tedeschi stanno guidando le ricerche nel luogo piuttosto isolato che credono fosse frequentato dall'accusato Cristian Brueckner. La ricerca ufficiale inizierà domani (23 maggio) ma le strade della zona sono già chiuse dalla polizia portoghese vicino alla città di Silves. Una penisola lunga più di un miglio che raggiunge il serbatoio dove si concentrano le ricerche.

Le tende e i camion della polizia sono stati individuati da testimoni oculari. Si ritiene che i rappresentanti della polizia britannica di Scotland Yard siano anche loro presenti alle operazioni, come riporta il Daily Star.

Prima operazione del genere dal 2014

Si tratta della prima operazione del genere dal 2014 a Praia da Luz, in Portogallo, dove la giovane è scomparsa. Questa volta si prevede che gli scavi riguarderanno sia i boschi attorno alla grande diga artificiale e al bacino idrico, sia nell'acqua del bacino stesso. Fonti ben informate spiegano che le autorità tedesche stiano conducendo le indagini: “La polizia portoghese offrirà supporto logistico ma l'iniziativa è tedesca e sono stati loro a richiedere il lavoro che si svolgerà questa settimana. Gli ufficiali di Scotland Yard dovrebbero recarsi in Portogallo, ma il loro sarà un compito di sorveglianza".

Gli ufficiali si concentreranno sul bacino idrico di Barragem do Arade vicino a Silves, un luogo in cui un testimone oculare avrebbe detto di aver visto una donna dare una bambina che assomigliava a Madeleine McCann a un uomo nei giorni successivi alla scomparsa del bambino. Un testimone della zona ha rivelato: "Ci sono circa due dozzine di ufficiali della Policia Judiciaria che sembrano supervisionare le cose in questa fase".

Un bacino già perlustrato in passato

Quest'area è stata già perquisita due volte da subacquei assunti privatamente a febbraio e marzo 2008.

Cosa è stato trovato finora

Al momento sono state trovate due borse contenenti piccole ossa, tuttavia, sono state scartate perché ritenute troppo piccole per un essere umano. In precedenza sono stati scoperti anche diversi spezzoni di corda, del nastro di plastica e un unico calzino di cotone bianco. Questo mese, i genitori hanno pubblicato un toccante omaggio a Madeleine per il suo ventesimo compleanno, dicendo: “Ti vogliamo bene e ti stiamo aspettando. Non ci arrenderemo mai". Hanno aggiunto: “Buon compleanno Madeleine. Ancora disperso. Ancora molto mancato. Ancora in cerca. Per tutto il tempo necessario”.

In carcere Brueckner

Cristian Brueckner, 45 anni, è attualmente dietro le sbarre per lo stupro di una donna americana avvenuto nel settembre 2005. Nell'autunno 2022, è stato accusato di diversi crimini sessuali in Algarve contro donne e bambini, tra cui lo stupro di un rappresentante delle vacanze irlandesi nel 2004 e l'abuso sessuale di una bambina di 10 anni vicino a Praia da Luz nel 2007. Non ha affrontato accuse formali per la scomparsa di Madeleine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 16:13

