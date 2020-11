Lufthansa taglia i pasti gratuiti sui voli brevi: era tra le ultime compagnie aeree a offrire

Addio ai pasti gratuiti a bordo degli aerei Lufthansa per i viaggi di breve durata. La compagnia ha annunciato che nella ristorazione sui voli a corto raggio sarà introdotto un nuovo servizio a pagamento. Il cambiamento è trapelato nella tarda serata di ieri e dovrebbe essere messo in atto a partire dalla primavera del 2021, come riporta il Telegraph. Il gruppo tedesco era uno degli ultimi in Europa a offrire ancora cibo e bevande gratuiti per i passeggeri di classe economica su rotte più brevi.

Il nuovo menù sarà esteso ai vettori "full-service" del Gruppo Lufthansa, tra cui Swiss e Austrian Airlines, che lancerà il servizio prima di Lufthansa. Negli ultimi mesi la ristorazione sull'aereo aveva già subito cambiamenti a causa della pandemia e delle regole igieniche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 19:09

