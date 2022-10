Lite tra padre e figlio finisce male: scoppia una sparatoria, 3 morti e tre feriti

Tutto era iniziato con una lite tra padre e figlio, degenerata sempre di più fino a diventare una sparatoria, con vittime innocenti. Sono tre i morti e altrettanti i feriti dopo che, in una zona rurale, l'ira di un uomo si è trasformata in una carneficina.

Lite tra padre e figlio, poi la sparatoria: tre morti

Il folle e insensato fatto di sangue è avvenuto oggi tra i comuni di Villamayor de Calatrave e Argamasille de Calatrava, in provincia di Ciudad Real, in Spagna. I tre morti sono un 50enne, che ha iniziato a esplodere diversi colpi di pistola dopo aver litigato con il padre 81enne, un agente di polizia locale intervenuto sul posto e un agricoltore che, alla guida del suo trattore su una strada adiacente al luogo della sparatoria, è stato raggiunto da un proiettile vagante. L'uomo che aveva iniziato a sparare, ha ingaggiato un vero e proprio combattimento con le forze dell'ordine, prima di essere abbattuto. I tre feriti, invece, sono il padre del 50enne che ha iniziato a sparare, un agente della polizia locale e uno della Guardia Civil. Le loro condizioni sono gravi, ma tutti sono fuori pericolo.

La follia

Tutto sarebbe partito da una lite tra il padre 81enne e il figlio 50enne, per motivi ancora poco chiari. Quest'ultimo, furioso, ha estratto la pistola e iniziato a sparare. Il rumore degli spari ha indotto alcuni residenti e contadini della zona ad allertare immediatamente le forze dell'ordine, giunte in pochi minuti sul posto. Gli agenti, arrivati sul luogo della sparatoria, hanno trovato il 50enne che si era barricato in un casolare, sparando colpi in modo indiscriminato. Aperte delle indagini sul caso, per ricostruire sia il vero motivo all'origine della folle giornata di sangue, sia la dinamica di quanto accaduto prima dell'arrivo di Guardia Civil e polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 20:22

