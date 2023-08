LinkedIn come app di incontri: «I filtri ti aiutano a scegliere l'uomo giusto». Per i fan è poco professionale

di Redazione web

Hai provato tutte le app di incontri, ma su nessuna hai trovato l'amore? Candice Gallagher ti consiglia LinkedIn. La donna, infatti, ha pubblicato una serie di video sul proprio account TikTok sul quale spiega come trovare un uomo sulla piattaforma di ricerca di lavoro sia più proficuo che farlo su altri siti.

I filtri, nello specifico, aiuterebbero a scegliere una persona in base a ciò che fa nella vita professionale. Hai sempre sognato un medico come tuo marito? Sarà sufficiente inserire la parola nella barra di ricerca e selezionare il volto che più ti soddisfa, ma cosa accade se lo scopre il tuo datore di lavoro o LinkedIn stesso? Scopriamolo insieme.

Trovare lavoro o un uomo?

La donna ha scatenato una serie di reazioni contrastranti tra sostenitori e non della sua pratica di ricerca di un uomo. I filtri della piattaforma, secondo Candice, sarebbero i più utili rispetto alle vere app di incontri che non restituiscono una parvenza di normalità e di professionalità del rapporto.

Parlando al quotidiano The Independent, un rappresentante di LinkedIn ha rilasciato una dichiarazione sulle persone che utilizzano la piattaforma come app di appuntamenti, dicendo: «LinkedIn è una comunità professionale e incoraggiamo i nostri membri a impegnarsi in conversazioni significative e autentiche.

La reazione online

C'è chi ha definito il comportamento di Candice "poco professionale. La stessa protagonista della vicenda ha spiegato che adesso riceve maggiori richieste di mettersi in contatto tramite l'app e non sa se lo fanno per lavoro o per ciò che ha dichiarato sui social. In altre parole, neanche più LinkedIn le sarà utile per trovare un uomo.

