Per qualcuno potrebbe essere il, per qualcun altro no: certamente da sogno è la paga, altissima, di 100 dollariper ogni ora di lavoro. Parliamo della proposta del ristorante Mutts Canine Cantina, in Texas, che dopo aver aperto una sede a Dallas sta per aprirne una seconda a Fort Worth e sta cercando un nuovo collaboratore.Cosa dovrebbe fare, questa nuova figura richiesta dal ristorante? Molto semplice: mentre i clienti del ristorante sono a cena, deve intrattenere i cani dei clienti stessi, farli divertire e prendersi cura di loro. Il ristorante è infatti ‘dog-friendly’, come si può dedurre anche dal nome, ed è dotato di bar e parco attrezzato per cani.L’annuncio da parte di Mutts Canine Cantina è stato postato su Instagram, totalizzando oltre duemila like e mille commenti: «Mostraci le tue capacità nel prenderti cura degli animali! - si legge nell’annuncio - Posta una foto o un video entro il 12 novembre che ci mostra ciò che sai fare, taggando @muttscantina e usando l’hashtag #muttspuptern e avrai la possibilità di diventare il nostro Puptern, con una paga di 100 dollari l’ora per prendersi cura degli animali nella nostra nuova location».