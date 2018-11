Sposi morti in elicottero subito dopo le nozze, su Facebook gli ultimi video prima della tragedia

di Domenico Zurlo

Tanti volti sorridenti, due sposi felici che ballano, gli amici che festeggiano, un’atmosfera unica. E poi quell’elicottero che si solleva nel cielo tra le urla di gioia e di giubilo di tutti gli invitati. Sono le ultime immagini prima della tragedia che ha colpito Bailee Ackerman e Will Byler, dai profili Facebook dei migliori amici della coppia.La scelta di postare le immagini sui social, da parte degli amici degli sposini morti nello schianto del loro elicottero ad appena due ore dalla cerimonia, è arrivata in omaggio ad una coppia che si era sempre contraddistinta per la positività, per i tanti sorrisi, per il grande amore che provavano l’uno per l’altra. Nellecondivisi dagli amici, si nota proprio la positività degli sposi e la felicità degli invitati.Prima le damigelle, tutte vestite di rosso, che ballano e cantano con la loro amica Bailee sulle note di Love on top di Beyoncé: poi la stessa sposa che si avvicina al suo neomarito, seduto davanti a lei su una sedia, e lo bacia, nel giubilo delle damigelle che continuano a ballare. I commenti, centinaia come le condivisioni (150mila le visualizzazioni), sono strazianti. «È terribile che sia successo a questa bellissima coppia», scrive Jeanette. «Ricordi preziosi che vivranno per sempre», sottolinea invece Cicily.