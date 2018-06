Non passa gli esami e non ha i soldi per pagare la rata universitaria, Lara si uccide a 19 anni

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il dramma di una. Non ha superato glie ha perso l'anno accademico all''. Obbligata a pagare nuovamente la rata per l'iscrizione all'anno perso, la giovane non aveva abbastanza soldi e non ha retto alle difficoltà che le si sono presentate.ha scelto così di togliersi la vita. La ha fatto in una stazione ferroviaria a Hildenborough, nel Kent, poco dopo aver chiamato il papà dicendogli che stava tornando a casa, a Londra. L'uomo ha percepito lo stato d'animo della figlia, ha provato a richiamarla ma non ha ricevuto risposta. Così ha deciso di correre alla stazione ma, al suo arrivo, ha ricevuto la notizia che non avrebbe mai voluto sentire. Lara era già morta.La giovane studiava alla Queen Mary’s University di Londra. «Le parlavamo quotidianamente - raccontano i genitori devastati dalla perdita - e ora abbiamo il cuore spezzato perché non si è mai aperta con noi con le difficoltà che stava affrontando».«Per noi, quei problemi erano tutti risolvibili - proseguono - ma una diciannovenne non sempre razionalizza allo stesso modo degli adulti. Ciò che Lara ci ha insegnato, essendo la nostra primogenita, è che esiste una cosa come l'amore incondizionato e avremmo cercato di aiutarla, qualsiasi cosa essa fosse». La polizia ha aperto un'inchiesta per far luce sulla dinamica e le cause della morte di Lara