Kate Middleton, polemica per la fine (anticipata) della quarantena: è presente a Wimbledon, poi andrà a Wembley

Kate Middleton a Wimbledon nonostante la quarantena. Sebbene la duchessa avrebbe dovuto rispettare le regole anti Covid e rimanere in isolamento per 10 giorni dopo aver avuto un contatto con una persona positiva, le è stato permesso di uscire e di partecipare alla finale femminile del campionato di tennis e oggi a quella maschile tra Berrettini e Djokovic. Poi è attesa anche a Wembley per la finale dell'Europeo Italia-Inghilterra.

Secondo alcuni commentatori infatti Kate non avrebbe rispettato le regole previste per la quarantena, accorciando i tempi imposti dal governo inglese per prendere parte alla finale degli Europei che si disputerà fra Inghilterra e Italia, ma soprattutto allo scontro a Wimbledon fra l’italiano Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Kate ha avuto il contatto con la persona sospetta il 2 luglio e secondo la legge britannica non sarebbe potuta uscire prima di 10 giorni, ma il 10 luglio, con ben 2 giorni di anticipo, ha invece preso parte a degli eventi pubblici, stessa cosa che sembra farà oggi. Il Palazzo non ha commentato la vicenda, di certo però la polemica si aggiunge a un clima già teso all’interno della Royal Family.

