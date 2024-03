Due amici muoiono avvelenati in Florida. La denuncia: «Cremato il cadavere sbagliato»

di Redazione web

Muoiono due amici per avvelanamento e viene cremato il cadavere sbagliato. Le autorità della Florida hanno etichettato erroneamente i resti di due cittadini irlandesi morti per overdose di droga, portando a uno scambio tra le loro autopsie e la cremazione "altamente probabile" del corpo sbagliato, hanno detto le autorità. Kane Mitchell, 30 anni, e Luke Comiskey, 31 anni, sono morti nell'aprile 2022 dopo aver consumato farmaci a base di fentanil che uno di loro aveva acquistato da un uomo che avrebbe incontrato il giorno prima.

I due amici erano originari di Dublino e vivevano insieme a Pinellas Park, vicino a San Pietroburgo. Il loro datore di lavoro ha scoperto i loro corpi nel loro appartamento mentre li controllava dopo che non erano andati al lavoro, ha detto il dipartimento di polizia di Pinellas Park. Un'impresa di pompe funebri della Florida ha spedito i resti degli uomini in Irlanda, secondo una lettera dell'ufficio di un medico legale della Florida. Uno è stato cremato e l'altro no, secondo i desideri delle famiglie. Ma a luglio, tre mesi dopo la loro morte, le famiglie degli uomini notarono discrepanze nei rapporti dell'autopsia che portarono le autorità a scoprire un errore nell'etichettatura dei resti, si legge nella lettera.

La CNN ha recentemente appreso della confusione da una fonte delle forze dell'ordine che ha chiesto di non essere identificata perché non è autorizzata a parlare con i media del caso. Una richiesta della CNN ai sensi della legge sugli atti pubblici ha rivelato documenti che confermano il pasticcio, comprese lettere del consolato irlandese ad Atlanta all'ufficio del medico legale e agli investigatori coinvolti nel caso.

L'identificazione degli uomini è stata eseguita correttamente quando sono stati scoperti per la prima volta, ma l'errore probabilmente si è verificato quando "sono stati incrociati" nell'etichettatura successiva, ha scritto William Pellan, direttore delle indagini presso l'ufficio del medico legale del Distretto Sei, in una lettera dell'agosto 2022 a il consolato generale d'Irlanda ad Atlanta, che sovrintende agli Stati Uniti sudorientali.

