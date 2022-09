Jet russi al confine, gli Eurofighter italiani si alzano in volo: l'ordine di "scramble" quattro volte in quattro giorni

di Redazione web

Per quattro volte in quattro giorni - una coppia di Eurofighter italiani impegnata in Polonia nell'ambito del dispositivo Nato di 'air policing' si è alzata in volo per intercettare jet russi che si avvicinavano allo spazio aereo dell'Alleanza. A comunicarlo è stata la stessa Aeronautica Militare dal suo account Twitter.

#Scramble: nuovo decollo immediato per gli #Eurofighter della TFA White Eagle impegnati in attività di #AirPolicing in #Polonia.

È il 4° scramble ordinato dalla #NATO all'#AeronauticaMilitare negli ultimi 4 giorni per la presenza di jet russi vicino alla zona di confine pic.twitter.com/wlrhrgX8gM — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) September 21, 2022

«Scramble: nuovo decollo immediato per gli Eurofighter della TFA White Eagle impegnati in attività di AirPolicing in Polonia. È il 4° scramble ordinato dalla NATO all'Aeronautica Militare negli ultimi 4 giorni per la presenza di jet russi vicino alla zona di confine», si legge sull'account. L'ordine "scramble" corrisponde al decollo immediato. In Polonia è schierata una Task Force su Eurofighter “Typhoon” a difesa dello spazio aereo dell’Alleanza.

