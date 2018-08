Paura sul volo Jet2, i flap non funzionano: pilota eroe costretto all'atterraggio d'emergenza

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura su un volo Jet2, costretto all'atterraggio d'emergenza per il malfunzionamento dei flap (gli ipersostentatori situati sulle ali che servono in fase d'atterraggio a rallentare la velocità).E' successo all'aeroporto di Manchester, ma l'aereo sarebbe dovuto atterrare a Leeds. Solo che dopo un'ora di volo sui cieli della cittadina inglese, il pilota ha comunicato ai passeggeri che i flap non funzionavano e che sarebbe stato necessario un'atterraggio d'emergenza. In molti si sono sentiti male e qualcuno è addirittura svenuto.Ma per fortuna tutto è finito bene: il pilota è riuscito ad atterrare a tutta velocità, mentre sono stati chiamati i pompieri che hanno usato la potenza degli estintori sulle ruote per rallentare il volo. «Il pilota è stato un eroe - ha dichiarato una mamma intervistata dal Daily Mail - è riuscito non solo ad atterrare, ma a tenerci tutti calmi e alla fine è uscito e ha scambiato qualche parola con ognuno dei passeggeri».