Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre in Brasile, è stato accoltellato oggi mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. La polizia ha detto che l'accoltellatore è stato arrestato.



Bolsonaro è stato operato, e le sue condizioni sono ora definite stabili. In un bollettino diffuso dai media locali, i medici hanno puntualizzato che Bolsonaro non è stato raggiunto al fegato dalla coltellata, ma ha sofferto ferite all'arteria mesenterica e all'intestino .









L'aggressore Si chiama Adelio Bispo de Oliveira e ha 40 anni. Nel suo profilo di Facebook, l'aggressore aveva pubblicato messaggi contrari a Bolsonaro, testimonianze sulla sua partecipazione in manifestazioni di protesta contro il governo di Michel Temer e a favore della scarcerazione di Luiz Inacio Lula da Silva, così come immagini della bandiera brasiliana con la falce e il martello.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..