Iran, Khamenei incontra leader di Hamas Haniyeh. Netanyahu: no cessate il fuoco fino ritorno ostaggi

Arriva ad Amman, la capitale della Giordania, e parla del futuro di Gaza, di quando non ci saranno più a comandare i miliziani terroristi di Hamas. Parla del dopoguerra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con i suoi omologhi di Egitto, Arabia Saudita, Libano ed Emirati Arabi Uniti, oltre ai giordani e al Qatar, che ospitando la dirigenza di Hamas a Doha è decisivo per la mediazione sugli ostaggi. Delinea un periodo di transizione in cui la Striscia sarà presidiata da una forza multinazionale araba, possibilmente sotto l’ombrello delle Nazioni Unite, e poi governata da una leadership che potrebbe essere quella di una “rivitalizzata” Autorità nazionale palestinese, quella che sta al timone della Cisgiordania. Un progetto che riscuote per il momento un’accoglienza ufficialmente per nulla entusiastica. Gli arabi del fronte moderato, quello che ha già relazioni diplomatiche con Israele come Egitto e Giordania (anche se quest’ultima ha ritirato l’ambasciatore per via dei bombardamenti israeliani sulla Striscia) o le stava trattando per mettere fine al contenzioso (l’Arabia Saudita), tutti indistintamente si appellano a Blinken per un «cessate il fuoco immediato». In pratica, per la fine della guerra di Israele. Per deporre le armi e cessare i bombardamenti e l’azione di terra. Una richiesta alla quale Blinken risponde con chiarezza di no, e oppone piuttosto la formula delle «pause umanitarie», tregue limitate nel tempo, finalizzate al passaggio e alla distribuzione di aiuti alla popolazione civile.

PROPOSTA BOCCIATA

Un’idea sottoposta a Netanyahu il giorno prima, che l’ha respinta in modo netto, affermando che l’offensiva dell’esercito israeliano continuerà «a pieno regime». La differenza che tutti gli osservatori notano è che al termine della visita a Tel Aviv, Blinken ha parlato da solo ai giornalisti, e l’incontro col premier di Israele si era svolto a porte chiuse, i due non sono stati fotografati insieme in conferenza stampa. Ieri, invece, al termine dei colloqui, il capo-diplomazia di Biden è apparso a giornalisti e telecamere tra i due ministri degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e giordano, Ayman Safadi. Un segno di vicinanza favorito dalle ripetute richieste di Blinken a Israele di non bombardare i siti abitati dai civili, allentare la morsa sulla Striscia e consentire le forniture oltre che di cibo e acqua, soprattutto del carburante necessario per mandare avanti gli ospedali.

Blinken è attento a mantenere la sua linea mediana, pur rimarcando il forte appoggio al suo principale alleato in Medio Oriente, Israele. «È nostra opinione – dichiara – che un cessate il fuoco adesso farebbe semplicemente restare Hamas al suo posto a Gaza, in grado di riorganizzarsi, raggrupparsi e ripetere quello che ha fatto il 7 ottobre».

LE SOFFERENZE

I suoi interlocutori arabi coralmente ribattono che il diritto all’autotutela non può giustificare la crudeltà del conflitto e le sofferenze dei civili palestinesi. «Questa non è più autodifesa – dice l’egiziano Shoukry – e gli sciagurati omicidi a Gaza non possono essere giustificati. La punizione collettiva, Israele che prende di mira i civili e strutture innocenti, gli ospedali, i medici, oltre a cercare di costringere i palestinesi a lasciare le loro terre, tutto ciò non può in alcun modo costituire legittima difesa». Gli fa eco il collega giordano, Safadi. «Israele sta commettendo crimini di guerra, l’intera regione sta affondando in un mare d’odio che segnerà le generazioni a venire». Delle proposte di Blinken sul dopo-Hamas a Gaza si parla nelle segrete stanze, in pubblico però Shoukry respinge perfino la discussione. «Che cosa succederà dopo? Come possiamo anche solo cominciare a parlarne, non abbiamo tutte le variabili per farlo, adesso le priorità sono altre». Interviene da Beirut uno dei responsabili di Hamas, Osama Hamdan. «Blinken – dice ai giornalisti – dovrebbe far cessare l’aggressione e non uscirsene con idee che non possono essere messe in pratica». Dopo la tappa di Amman e un incontro con il Re di Giordania, Abdullah II, il segretario di Stato volerà in Turchia per incontrare Erdogan.

Marco Ventura

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 18:37

