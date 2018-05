Circa 20 razzi sono stati lanciati dalla forza Al Quds iraniana verso postazioni israeliane di prima linea sulle Alture del Golan, alcuni dei quali intercettati dal sistema di difesa antimissili israeliano Iron Dome. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui «l'attacco iraniano contro Israele è molto grave».

Air raid sirens sounded in the Golan Heights: Israeli military statement https://t.co/5okOn6uLhE via @Reuters pic.twitter.com/pUSvO8OsI3 — Dan Popescu (@PopescuCo) 9 maggio 2018

Il portavoce militare Jonathan Conricus ha precisato che l'attacco iraniano è stato lanciato alle ore 00.10 locali (le 23:10 in Italia). «Sono state prese di mira diverse basi militari» ha aggiunto, mentre le località dove vivono civili sul Golan non sono state coinvolte. «Non ci sono state vittime e i danni finora sono limitati» ha detto ancora Conricus, ribadendo peraltro che Israele considera «molto grave» questo attacco.



Conricus ha aggiunto che Israele «ha reagito», ma non è entrato nei dettagli. «Questo episodio ancora non è terminato», ha osservato. In risposta ad una domanda se il lancio dei «20 proiettili o razzi» da parte iraniana fosse la reazione attesa da giorni (per un attacco alla base aerea T4 in Siria, attribuito dall'Iran ad Israele, in cui il mese scorso morirono diversi militari iraniani) Conricus ha risposto: «È troppo presto stabilirlo». In questa fase, ha concluso, ai civili israeliani sul Golan non sono state date nuove istruzioni. Mercoledì il capo di stato maggiore, generale Gady Eisenkot, si era recato sul Golan per avvertire i responsabili civili della zona della possibile imminenza di un confronto con le forze iraniane.



L'agenzia ufficiale siriana Sana, citata da RT, ha denunciato colpi d'artiglieria sparati dal Golan occupato israeliano verso la provincia siriana di Quneitra, in particolare sulla città di Baath.