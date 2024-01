Isola privata in vendita, costa meno di un monolocale a Milano: il prezzo e dove si trova

di Redazione Web

Vivere lontani dallo smog, dal traffico e dai rumori della città. Lasciare l'appartamentino al quarto piano senza ascensore per trasferirsi su un'isola privata, circondati dal mare, dalla natura selvaggia e dall'aria pulita. Aprire gli occhi ogni mattina e guardare il cielo limpido, sentirsi un po' dispersi e lontani dai problemi della gente, dalla bollette da saldare e dal mutuo da pagare. Tutto questo è ora possibile e costa meno di quel che si pensa.

La sensazione di pace al proprio risveglio non è impagabile, ma ammonta a circa 150mila euro. In Nuova Scozia, in Canada, è stata messa in vendita l'isola di Partridge, incastonata nel meraviglioso lago di Big Mushamush.

Il prezzo

Secondo l'annuncio riportato dall'agenzia privata Vladi Private Islands, l'intera isola di Partridge è in vendita al prezzo di circa 154mila euro.

L'isola

In merito alla bellezza dell'isola, l'agenzia ha spiegato che «è ricoperta da una vegetazione forestale che offre privacy a chi la abita grazie ai robusti alberi centenari. Le strade pubbliche consentono un facile accesso al lago Big Mushamush, cristallino e balneabile». In più, l'isola dista solo un'ora e mezza dall'aeroporto, in caso si voglia fare toccata e fuga per un weekend romantico o un'occasione speciale.

