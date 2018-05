«Sono incinta a 70 anni»: la donna potrebbe diventare la mamma più anziana al mondo

Reinventarsi dopo la pensione si può, ma per- 62enne inglese ed ex insegnante di matematica - la vita attuale ruota attorno a un'attività che è molto più di un nuovo lavoro. L'uomo gira per ilcon un furgone con l'obiettivo di donare il suo seme e avere cento figli.Clive consegna sperma a domicilio e ha già dato vita a 65 bambini. Come spiega in un documentario per Channel 4, altri 14 sono stati concepiti e nasceranno nei prossimi mesi. Il Sun sottolinea che l'uomo non svolge questa attività a scopo di lucro e che le sue "prestazioni" non richiedono alcun pagamento.L’uomo vuole sentirsi utile alle persone: «In molti mi dicono ‘Grazie Clive, hai davvero cambiato la mia vita’… Ecco perché lo faccio. Voglio aiutare le persone a superare i momenti difficili della vita. E poi amo così tanto i bambini!»Clive si fa pubblicità sul web, si scambia delle mail con le donne interessate e poi fissa un appuntamento. Raggiunto un accordo, si mette alla guida del suo furgoncino e consegna una siringa di sperma appena “prelevato”.«So che legalmente potrei essere chiamato a mantenere ogni bambino fino all’età di 18 anni, ma la cosa non mi preoccupa», dichiara. I cento figli potrebbero in futuro rendere la vita complicata a lui ma anche a sua moglie, ai suoi tre figli e ai suoi nove nipoti.