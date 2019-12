Almeno 34 persone sono morte domenica in un grande incendio scoppiato in un mercato nel centro di New Delhi, in India. Ancora in fase di accertamento la causa del rogo.



Secondo il capo dei vigili del fuoco, Atul Garg, le fiamme sono state spente da 25 camion dei pompieri. Sarebbero in tutto 56 persone le persone soccorse. Domenica 8 Dicembre 2019, 08:14

