Incinta e con minacce d'aborto costretta ad aspettare 12 ore in pronto soccorso: «I medici oberati da drogati e ubriachi in fin di vita»

Lunedì 23 Settembre 2019, 18:38

in pronto soccorso. Una mamma ha denunciato una situazione assurda in cui ha rimetterci è stato il suo bambino, non ancora nato. Amy Rennie, 18 anni, era incinta di 10 settimane quando è andata in ospedale con minacce di aborto, ma è stata costretta ad aspettare a lungo perchéLa ragazza non ha accusato né i medici, né gli infermieri, perché ha visto con i suoi stessi occhi che i pazienti ubriachi e drogati erano sul punto di morte. Tentare di salvare la vita di chi ha però scelto di mettersi a rischio, le è costato 12 ore di attesa durante le quali la sua situazione è diventata irrecuperabile. L'ospedale si è scusato con la donna, ma ha tenuto a precisare che non ci sono prove per dimostrare che la lunga attesa possa aver peggiorato le sue condizioni cliniche.Amy ha però voluto raccontare quello che è successo perché ci si mobiliti affinché si faccia qualcosa per chi lavora in pronto soccorso per la tutela del personale e dei pazienti. «Il personale aveva a che fare con persone che erano ubriache o drogate è stato semplicemente orribile», spiega al Mirror , «C'erano altre persone come me che stavano male ma hanno sovuto aspettare ore in agonia».La 18enne era andata in ospedale perché aveva copiosi sanguinamenti, è stata sottoposta a delle analisi che sembravano andare bene, ma quando è stata visitata il medico le ha detto che il bambino che aspettava non aveva più battito.