Prof muore a 26 anni poco prima del parto, l'incidente choc sulla strada per l'ospedale: vittime anche il bambino e sua mamma

di Redazione web

Stava andando in ospedale insieme a sua mamma per partorire, ma un incidente stradale ha messo fine alla sua vita. Karolaine Vieira Palmeo, una professoressa di 26 anni, è morta insieme al suo bambino e sua madre. Lo schianto è avvenuto in Brasile, nella città di Cuiabá.

Lo schianto fatale

La sua macchina è stata centrata da un altro veicolo che ha invaso la corsia opposta, probabilmente a causa del maltempo che ha reso la strada scivolosa. I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti. La 26enne è stata portata in ospedale, dove i medici hanno provato a salvare almeno il bambino, ma non c'è stato niente da fare. L'unico a salvarsi nel terribile schianto è stato il marito della donna, che se l'è cavata con un trauma cranico.

Quello che stava per nascare sarebbe stato il primo figlio di Karolaine Vieira Palmeo, che in passato era riuscita a superare due aborti. Maria Julia Palermo, cugina della giovane vittima, ha commentato ai media locali: «Siamo distrutti, ci siamo salutate pensando che sarebbe tornata con un altro membro della nostra famiglia, invece ne abbiamo persi tre»

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 13:53

