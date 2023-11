Incidente a Ormelle, auto finisce nella scarpata: morto anche il terzo giovane

di Redazione web

Non ce l'ha fatta Davinder Kumar: è morto all'alba di questa mattina. Il 26enne di nazionalità indiana era a bordo dell'auto uscita di strada a Ormelle (TV) nella tarda serata di venerdì, quando erano deceduti sul colpo Gurtej Singh, 28enne residente a San Polo di Piave, alla guida dell'Audi A3 e Gurdeep Singh, di 35 anni, domiciliato a Bellaria Igea Marina, provincia di Rimini ma a quanto pare stabilitosi da qualche tempo a Ormelle.

Incidente nella notte, Audi finisce fuori strada in un canale di scolo: morti due giovani

Le condizioni di Davinder erano apparse gravissime fin da subito, meno preoccupanti le condizioni di D.V., 22 anni. L'auto su cui viaggiavano venerdì sera è finita sulla spalletta in cemento del passo carraio della ditta Poliplast. L'impatto è stato violentissimo ed è avvenuto proprio dopo il curvone che arriva da Oderzo, dove via Comunale di Colfrancui si interseca con via Armentaressa.





Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA