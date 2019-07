Quattordici marinai sono morti a causa di un incendio scoppiato in un sommergibile russo: lo riporta il ministero della Difesa di Mosca citato dalle agenzie. L'agenzia Interfax, citando il ministero della Difesa di Mosca, fa sapere che l'incidente è avvenuto ieri nelle acque territoriali russe mentre il sommergibile era utilizzato per una missione di studio del fondale marino. I sommergibilisti sarebbero morti intossicati dal fumo.



Il sottomarino era impegnato in una missione scientifica, per effettuare rilievi batimetrici. L'incidente è avvenuto ieri e il sottomarino è stato in seguito portato alla base di Severomorsk, nella regione di Murmansk. Una inchiesta è stata aperta e affidata al comandante della Marina, Nikolai Evmenov. Martedì 2 Luglio 2019, 16:17

