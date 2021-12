Incendio e tragedia nel reparto Covid di un ospedale: per via di un rogo scoppiato all'interno della struttura, due persone sono morte. Accade nel sud della Russia, in un ospedale della città di Astrakhan: le vittime hanno perso la vita a causa di un incendio scoppiato in un reparto di terapia intensiva per pazienti Covid. Lo riporta l'agenzia Tass, citando fonti dei servizi d'emergenza.

