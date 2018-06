Incendio in California, dichiarato stato di emergenza: divorati oltre 10mila acri di terra

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato dichiarato la stato di emergenza nella California del Nord in seguito agli incendi che hanno costretto migliaia di persone a fuggire dalle loro case. Più di 20 edifici sono stati distrutti, altri 600 sono a rischio e oltre 10mila acri sono andati distrutti nella contea di Lake, a circa 120 miglia a nord di San Francisco.Sono 230 i vigili del fuoco che stanno combattendo contro le fiamme. "Siamo tutti traumatizzati e travolti da tutti questi incendi che avvengono anno dopo anno, l'intera comunità non ce la fa più", ha detto Terri Gonsalves, un uomo del posto costretto ad evacuare la sua casa domenica sera.Nel 2015, una serie di incendi nella stessa area ha distrutto 2000 edifici e ucciso quattro persone. Un anno un piromane ha provacoto un altro rogo che ha spazzato via 300 abitazioni.