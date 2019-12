Impeachment, Trump sotto accusa per abuso di potere e intralcio al Congresso. La Casa Bianca: «Caccia alle streghe»

Usa, Trump sotto accusa. Abuso di potere e ostruzione del Congresso sono i due «articoli» che saranno messi al voto per l'impeachment di Donald Trump nella vicenda dell' Ucrainagate: lo ha annunciato il presidente della commissione giustizia Jerrold Nadler, sostenendo che il presidente ha messo se stesso davanti al paese minacciandone la sicurezza, corrompendo le elezioni e violando la costituzione. È la terza volta nella storia degli Usa che vengono proposti capi di imputazione per la messa in stato d'accusa del presidente.



Dalle indagini alla Camera su Donald Trump sono emerse «prove schiaccianti e incontestabili, non ci ha lasciato altra scelta»: lo ha detto il presidente della commissione intelligence Adam Sxchiff che ha coordinato le indagini dei dem. «Ha cercato aiuto dal'Ucraina per i suoi interessi personali, essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni», ha aggiunto Schiff.

La difesa.

Donald Trump affronterà queste false accuse in Senato e si aspetta di essere pienamente scagionato perché non ha fatto nulla di male»: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham, parlando della procedura di impeachment.

Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto ai democratici della Camera dei Rappresentanti Usa che, durante una conferenza stampa, hanno presentato i due articoli di impeachment contro l'inquilino della Casa Bianca, accusandolo di abuso di potere e intralcio al Congresso. Il presidente della commissione Giustizia della Camera statunitense, Jerry Nadler, «ha appena detto che ho fatto pressioni per far interferire l'Ucraina nelle nostre elezioni del 2020. Ridicolo, e lui lo sa che non è vero. Sia il presidente, sia il ministro degli Esteri dell'Ucraina hanno detto, molte volte, che non ci sono state pressioni. Nadler e i democratici lo sanno, ma si rifiutano di riconoscerlo!» ha scritto Trump.

