Il principe Carlo ragiona già da Re: il suo piano per trasferirsi a Buckingham Palace

Il principe Carlo d'Inghilterra ha in programma di trasferirsi a Buckingham Palace quando sarà re. Il Giubileo di platino della regina Elisabetta II, che ha festeggiato i 70 anni sul trono, è stato l'occasione per ribadire la successione del primogenito. Secondo quanto detto dalla sovrana, Camilla, invece, avrà il titolo di regina.

Il Principe di Galles attualmente risiede a Clarence House mentre la Regina vive nel Castello di Windsor. Come riporta l'Independent, ha in programma di trasferirsi a Buckingham Palace non appena diventerà re, è stato riferito.

Si dice che il principe Carlo sia "fermamente convinto" che Buckingham Palace sia il "simbolo visibile della monarchia" nella capitale del Regno Unito.

