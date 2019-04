Il fidanzato la porta via dal pub e lei lo uccide a casa: «Era un idiota»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Questa è stata lacon la quale Laura Flores Messick, 32enne del Texas, si è giustificata per il delitto del compagno. La donna ha ucciso Chason Montez DeOca, 40enne veterano della guerra in Iraq, a seguito di un'accesa discussione.Secondo quanto riporta Metro , la 32enne sarebbe stata molto arrabbiata con lui per aver insistito ad andare via da un pub in cui si trovavano. La donna avrebbe voluto proseguire la serata, ma il fidanzato era stanco, così hanno iniziato a litigare. La discussione sarebbe durata anche dopo il loro rientro a casa degenerando in una rissa. È stato a quel punto che Laura ha preso la pistola e ha sparato al suo uomo, poi per essere sicura che fosse morto gli ha tagliato la gola con un coltello da cucina.Il corpo è stato trovato dalla madre di lui, in una pozza di sangue. I fatti risalgono a qualche anno fa, ma in questi giorni la donna è stata condannata. Laura si presentà a casa del compagno il giorno successivo, confessando alla polizia le sue colpe e asserendo che lo aveva fatto perché il fidanzato era un idiota.