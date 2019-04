Gioco erotico finisce male, Anna morta a 22 anni mentre fa sesso con il fidanzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Anna Florence Reed,di origine britannica, è stata trovata priva di vita nella suain Svizzera dopo essere stata uccisa da un gioco erotico andato male. La donna era in bagno, mentre era isieme al suo ragazzo, che è stato arrestato come sospettato sul caso.Secondo quanto riporta il Daily Mail a lanciare l'allarme presso l'hotel Ramada La Palma au Lac a Locarno, in Svizzera, sono stati gli altri ospiti della struttura che hanno sentito più volte gridare la ragazza. Quando sono arrivati i soccorsi la 22enne giaceva a terra senza vita. Il compagno, 29enne di origine tedesca, è stato portato via con l'accusa di omicidio pre-intenzionale. L'uomo era visibilmente scosso e stando a una prima ricostruzione dei fatti avrebbe ucciso involontariamente la compagna durante un gioco erotico troppo spinto.A chiamare i soccorsi sarebbe stato materialmente proprio il compagno, avvertendo la reception che la fidanzata non stava bene. Non si conoscono ancora le cause della morte, Nè le dinamiche che hanno portato al decesso. Nei prossimi giorni verranno effttuati test sul cadavere e sulla camera d'albergo per fare maggiore chiarezza.