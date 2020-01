Bimbo di 7 mesi muore congelato lasciato per ore sul balcone a -20 gradi dai genitori

Martedì 7 Gennaio 2020, 20:46

e losu un balcone nella regione russa di Khabarovsk. Il neonato è morto assiderato, visto che le temperature esterne hannoIl bambino, di appenai, era stati lasciato sul balcone perché la madre e il padre credevano gli avrebbe fatto bene stare un po' all'aria aperta.Secondo quanto riporta il Daily Mail, la madre, 40 enne originaria di Nikolaevsk-on-Amur, avrebbero messo suo figlio sul balcone con l'intento di riprenderlo dopo pochi minuti, ma se ne è dimenticata e solo dopo 5 ore è tornata a controllare come stesse il piccolo, ma purtroppo era ormai troppo tardi per lui e ogni tentativo per rianimarlo è stato vano. Secondo le analisi condotte sul cadavere il bimbo sarebbe morto per ipotermia.Le autorità locali hanno ricordato che in questo periodo dell'anno nelle regioni russe si raggiungono temperature molto basse, per questo bisogna prestare particolare attenzione ai bambini piccoli, per evitare che simili tragedie possano ripetersi.