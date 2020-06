Harry Potter, la Corea del Nord smette di vietare i romanzi di J. K. Rowling a 23 anni dalla prima uscita

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 09:22

Se, l'autrice dei romanzi della saga di, è al centro di furenti polemiche per delle dichiarazioni transfobiche, c'è una novità che può strapparle un mezzo sorriso. Per la prima volta, a 23 anni dall'uscito del primo romanzo della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, laha rimosso i romanzi della Rowling dall'elenco dei libri proibiti dalla censura.Una mezza rivoluzione nel regime di, dove la rigida censura impedisce sia la pubblicazione che la diffusione di romanzi giudicati troppo "occidentali" o "anticomunisti". Per i libri esiste un apposito organo di censura, l'Alleanza degli Scrittori Coreani, che però per la prima volta ha dato il via libera alla pubblicazione dei romanzi di. Il motivo è presto spiegato: i libri scritti da J. K. Rowling «sono un esempio positivo per i bambini, insegnano che loro stessi possono essere artefici del proprio destino attraverso la forza e la capacità». Lo riporta il Daily Mail Tutti i contenuti culturali stranieri sono attentamente gestiti dal regime della, che impediscono la diffusione di libri, film, musica e spettacoli teatrali provenienti dall'estero senza l'autorizzazione degli enti statali. Non mancano però i casi di alti funzionari del regime che riescono comunque ad accedere clandestinamente alle opere proibite, in formato digitale o fisico sul mercato nero.